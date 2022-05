A Scholz, Xi Jinping defende esforço para evitar agravamento da guerra na Ucrânia

Segundo comunicado do governo alemão, os dois líderes abordaram ainda a pandemia de covid-19 e reforçaram a necessidade de estreitar as relações bilaterais em áreas como segurança alimentar e mudanças climáticas.

"A China saúda todos os esforços feitos pela comunidade internacional para persuadir a paz e promover as negociações, e todas as partes envolvidas devem apoiar a Rússia e a Ucrânia para alcançar a paz por meio da negociação", diz a nota publicada na imprensa chinesa.

O líder do país asiático exortou os europeus a demonstrarem sua "responsabilidade histórica e sabedoria política", com foco na paz de longo prazo na região e na resolução da crise geopolítica "em uma maneira responsável". Segundo ele, Pequim apoia os esforços da União Europeia (UE) no processo em busca de uma solução pacífica.

