Rússia e Ucrânia assinam amanhã acordo sobre grãos, diz Turquia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ucrânia e a Rússia vão assinar nesta sexta-feira (22) um acordo para permitir a exportação de grãos através do Mar Negro, anunciou a presidência da Turquia nesta quinta-feira (21).

"A cerimônia de assinatura do acordo de transporte de grãos, que contará com a presença do presidente turco Recep Tayyip Erdogan e do secretário-geral da ONU, António Guterres, acontecerá [na sexta-feira] com a participação da Ucrânia e da Rússia", anunciou o gabinete do presidente turco.

Estima-se que 22 milhões de toneladas de grãos estejam bloqueadas na Ucrânia. Além disso, cresce a pressão por uma solução para que os silos, reservatório de produtos agrícolas, sejam esvaziados a tempo da próxima colheita.

Na semana passada, os dois países se reuniram pela primeira vez desde março na Turquia, acompanhados do secretário-geral ad ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres. Na ocasião, já havia a expectativa de um acordo ser anunciado nesta semana.

Na ocasião, Guterres disse que havia "um amplo acordo" sobre um plano da ONU para enviar milhões de toneladas de grãos bloqueados na Ucrânia por causa da guerra para os mercados mundiais e permitir que a Rússia também envie grãos e fertilizantes.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) disse que a guerra na Ucrânia está colocando em risco o abastecimento de alimentos em muitos países em desenvolvimento, elevando os preços em todo o mundo e pode piorar a fome de até 181 milhões de pessoas.