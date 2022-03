Rússia deixa negociação de paz com o Japão sobre ilhas em disputa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um efeito colateral da guerra na Ucrânia, Moscou anunciou nesta segunda (21) que está deixando as negociações de paz com o Japão acerca do status das ilhas Curilas —parte das quais foi tomada pelos soviéticos ao fim da Segunda Guerra Mundial. Havia conversas para exploração econômica conjunta do mar da região e japoneses eram autorizados a visitar os locais em que suas famílias moravam por lá. Como o Japão participa ativamente das sanções ocidentais contra a Rússia, tudo isso acabou agora. Tóquio é rival da China, principal aliada da Rússia na Ásia.

