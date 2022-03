Notícia apagada de jornal pró-Kremlin fala em 10 mil russos mortos na Ucrânia

O número de mortes é enorme, e impressiona em relação à quantidade de feridos citada 16.153, o que dá uma razão de 1 morto para 1,63 feridos. Na Segunda Guerra Mundial, a razão foi de 1 morto para 2,57 feridos, e exércitos modernos trabalham com números aproximados de 1 para 10. Até aqui, a Rússia só divulgou um balanço parcial, na primeira semana do conflito, de 498 mortos e uma relação de 1 morto para 3,2 feridos, o que já era bastante mortífero.

