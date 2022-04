Rússia anuncia que tomou o controle da cidade de Mariupol na Ucrânia

As forças russas e os separatistas apoiados pela Rússia também assumiram o controle total da cidade de Kreminna no leste Ucrânia, ainda segundo o ministério. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que o resto da cidade além da extensa usina siderúrgica Azovstal, onde as forças ucranianas estão entrincheiradas, seguem "cercados e o perímetro está bloqueado com segurança".

