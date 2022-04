Líder regional de Lugansk diz que russos controlam 80% do território

Gaidai acusou os russos de estarem saqueando apartamentos e levando carros em territórios ocupados. Sobre a situação no local, relatou que o bombardeio se intensificou, impedindo as pessoas de saírem dos abrigos, e que a comunicação é um desastre.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chefe da administração militar de Lugansk, Serhii Gaidai, divulgou em uma publicação do Facebook nesta quarta-feira (20) que 80% do território da região é controlado por russos. "Kreminna sob [controle de Moscou], Rubijnie e Popasna. A luta continua. A situação pode mudar a qualquer momento", escreveu.

