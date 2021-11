Reino Unido libera entrada de turistas vacinados com CoronaVac

De acordo com a Agência Brasil, os turistas dos países como Bolívia, Equador, Bielorrúsia, República Dominicana, República Democrática do Congo, Laos, Líbia, Moçambique, Senegal, Zâmbia e Zimbábue também tiveram o acesso ao país liberado com a apresentação do passaporte de vacinação contra a doença.

O Reino Unido liberou a entrada de brasileiros imunizados contra a Covid-19 com a vacina Coronavac. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (22) e reconhece também as vacinas Sinopharm Beijing e Covaxin.

