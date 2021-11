Ao menos 45 pessoas morrem após ônibus pegar fogo na Bulgária

O chefe do serviço de investigação búlgaro, Borislav Sarafov, informou que quatro ônibus de uma agência de viagens da Macedônia do Norte entraram na Bulgária na noite de segunda-feira vindos da Turquia.

O primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Zoran Zaev, disse que conversou com um dos sobreviventes, que lhe informou que os passageiros estavam dormindo quando foram acordados pelo som de uma explosão. "Estou apavorado. Esta é uma grande tragédia", confessou ele ao canal de televisão privado BTV.

A causa do acidente não foi esclarecida, mas o ônibus parecia ter atingido uma barreira na rodovia antes ou após pegar fogo,apontaram as autoridades locais.

Sete pessoas que saltaram do ônibus em chamas foram levadas às pressas para o hospital em Sófia, capital do País, e estavam estáveis. Autoridades não informaram a identidade das vítimas.

