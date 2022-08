Reino Unido diz que Guerra da Ucrânia deve entrar em 'nova fase', com combates concentrados no sul

A Inteligência britânica diz que tropas de Kiev concentram os ataques a depósitos de munição russos e ligações ferroviárias que ajudam as forças de Moscou no reabastecimento logístico.

Grupos táticos com cerca de 1.000 soldados também teriam sido enviados para a península da Crimeia, anexada por Moscou há oito anos, com o objetivo de apoiar tropas na região ocupada de Kherson.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Relatório da Inteligência do Reino Unido divulgado neste sábado (6) sugere que a Guerra da Ucrânia está prestes a entrar em uma nova fase, desta vez com ataques concentrados na porção sul do país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.