Reino Unido confirma casos de nova variante ômicron, surgida na África

Os dois casos estão relacionados e há uma conexão com viagens para a África Austral (sul do continente). "Essas pessoas ficarão isoladas com suas famílias enquanto mais testes e rastreamento de contato estão em andamento", explicou o ministro a agências internacionais.

"Fui contatado pela Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido e informado de que eles detectaram dois casos dessa nova variante, ômicron, no Reino Unido. Um em Chelmsford, o outro em Nottingham", contou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.