Reino Unido aprova pílula da Pfizer para Coronavírus

O Reino Unido, onde a variante Ômicron se espalhou rapidamente, aprovou a pílula da Pfizer, para Covid, que pode ser usada em adultos com infecção leve a moderada e com alto risco de agravamento. As informações são da Reuters. Estudos apontam que a Paxlovid é mais eficaz dentro de 5 dias após os primeiros sintomas. Os comprimidos são parte de uma classe de medicamentos chamados inibidores de protease, usados atualmente para tratar HIV e hepatite C, que atuam impedindo a replicação do vírus.

