Rebelião de mercenários cria rachaduras na Rússia, diz secretário dos EUA

Para especialistas, episódio demonstra fragilidade do governo de Putin. "O fato que os mercenários conseguiram avançar quase 800 quilômetros sem encontrar nenhuma resistência marca a fraqueza do poder russo, que foi um mito durante 20 anos", disse o analista geopolítico Ulrich Bounat, pesquisador do Open Diplomacy Institute, à agência RFI.

Combatentes do grupo Wagner estavam deixando suas posições neste domingo, após o líder do grupo, Yevgeny Prigozhin aceitar um acordo para "evitar derramamento de sangue". A trégua pôs fim à maior crise militar interna na Rússia desde que Putin chegou ao poder, em 1999.

