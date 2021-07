Quatro suspeitos de assassinar presidente haitiano são mortos pela polícia

Segundo autoridades, o suspeitos eram estrangeiros. O presidente Moise foi morto durante um ataque a sua residência privada. A primeira-dama do Haiti, Martine Moise, foi baleada no ataque e levada, em estado crítico, para um hospital em Miami.

Suspeitos de participarem do assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, foram mortos pela polícia nessa quarta-feira (7), e outros dois foram detidos. A informação foi confirmada pelo embaixador do Haiti nos Estados Unidos, Bocchit Edmond.

