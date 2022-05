'Putin vai perder tudo', diz Zelensky em discurso no Dia da Vitória

Enquanto isso, Vladimir Putin fez um discurso de 11 minutos durante um desfile militar para marcar a data. Nele, declarou que a invasão ao território ucraniano foi um ataque preventivo contra a "agressão", em referência à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). "Os países da Otan não queriam nos ouvir. Isso significa que, na realidade, eles tinham planos bem diferentes."

A gravação, compartilhada no Telegram, mostra Zelensky caminhando por uma avenida do centro de Kiev com uma música dramática ao fundo.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comparou o líder russo, Vladimir Putin, a Adolf Hitler e disse que o adversário "perderá tudo", em um vídeo publicado no Dia da Vitória, data que marca os 77 anos do triunfo soviético sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial.

