Putin ordena novas regras para impulsionar crescimento da Rússia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta terça-feira (7) que o governo elabore novas regras orçamentárias até o final de julho para impulsionar o crescimento e ajudar a proteger a economia de uma grave recessão.

"Já começaram os trabalhos sobre o orçamento federal para os próximos três anos. Uma questão fundamental aqui é a construção de regras orçamentárias que não apenas garantam a estabilidade das finanças públicas, mas também contribuam para aumentar a taxa de crescimento da economia russa", disse Putin em uma reunião televisionada.

No último dia 2, os embaixadores dos 27 Estados-membros da União Europeia aprovaram o sexto pacote de sanções contra a Rússia por conta da invasão à Ucrânia. Essa nova rodada de medidas contra o regime de Vladimir Putin era prometida desde o início de maio e prevê um embargo gradual à importação de petróleo russo por via marítima, mas com exceções para aquele transportado por oleodutos.

RÚSSIA APLICA SANÇÕES À SECRETÁRIO DO TESOURO DOS EUA

A Rússia colocou mais 61 funcionários dos Estados Unidos e principais executivos de defesa e mídia em sua "lista de bloqueio", proibindo-os de entrar no país, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia ontem. Nessa lista, agora passa a constar a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.

A lista também inclui chefes das principais empresas de defesa, plataformas de mídia, agências de classificação e empresas de aeronaves e construção naval, bem como funcionários individuais do Departamento de Estado.

O ministério disse que as sanções são uma resposta às "sanções em constante expansão dos EUA contra figuras políticas e públicas russas, bem como representantes de empresas domésticas".

Além de Yellen, as sanções também foram aplicadas à representante comercial Katherine Tai e o chefe do Escritório de Coordenação de Sanções, James O'Brien.

'COMBATES INTENSOS EM SEVERODONETSK'

Forças ucranianas e russas travavam "combates intensos" nesta terça-feira nas ruas de Severodonetsk, uma cidade estratégica na região leste do Donbass, onde a situação muda a cada hora, segundo as autoridades de Kiev. "Nossos heróis mantêm suas posições em Severodonetsk. Os combates intensos nas ruas continuam", disse o presidente Volodimir Zelenski na segunda-feira à noite, poucas horas depois de alertar que as unidades russas eram "mais numerosas e mais poderosas".

O prefeito de Severodonetsk, Oleksandr Striuk, declarou que a "situação muda a cada hora", com "os combates urbanos intensos" na cidade, a mais importante que Kiev mantém sob seu controle na região de Luhansk.