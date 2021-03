Protestos no Paraguai pedem saída de presidente por má gestão da pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assunção teve nesta sexta (5) uma noite de confrontos nas ruas entre policiais e manifestantes, que pedem a saída do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, por conta da má gestão da pandemia.

