Proposta de nova Constituição é entregue ao presidente do Chile

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Se o texto for aprovado, deverão ser feitas várias modificações que levarão anos para entrar em vigor, pois, primeiro, terão de ser transformadas em leis, entre elas normas sobre um sistema de saúde universal e público, fortalecer a educação pública, a descentralização do país, a instalação de dois sistemas de justiça - um nacional e outro indígena - a devolução de terras aos povos originários, o aumento dos direitos dos povos indígenas, entre outras questões. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

A Convenção Constituinte do Chile, que há exato um ano começou a trabalhar na redação de uma nova Constituição para o país sul-americano, apresentou ontem o texto final ao presidente Gabriel Boric. Em meio a um cenário político já conturbado, a entrega da proposta deve acentuar ainda mais a polarização no país enquanto os chilenos decidem se aprovam ou rejeitam o texto.

