Preso suspeito de tiroteio que deixou seis mortos em desfile de 4 de julho nos EUA

A polícia prendeu um homem suspeito de ter envolvimento no tiroteio que deixou seis pessoas mortas e 24 feridas nesta segunda-feira (4), durante o desfile de 4 de julho (dia da independência dos Estados Unidos) no estado de Illinois.

O caso aconteceu quando um homem efetuou vários disparos de arma de fogo do alto de um telhado durante o desfile, de acordo com a polícia. No local do crime, as autoridades encontraram um fuzil que havia sido abandonado.

Um suspeito conseguiu fugir, mas foi detido horas após o atentado. De acordo com o chefe da polícia, o homem apreendido foi identificado como Robert E. Crimo III, de 22 anos. Ele foi preso no cruzamento da W Buckley Road com a rodovia IL-41, em North Chicago, após uma breve perseguição.