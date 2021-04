Príncipe Philip foi rei das gafes ao tentar fazer piadas de cunho racista e sexista; veja lista

Ao ver uma senhora em cadeira de rodas, que se protegia do frio com um material parecido com alumínio, em 2012.

Ao ver uma mulher com um vestido com zíper frontal, em um evento, em 2012.

"As pessoas têm a impressão de que príncipe Philip não se importa em nada com o que pensam dele, e têm razão", escreveu o ex-premiê Tony Blair em suas memórias. Abaixo, uma lista de frases ditas por Philip ao longo de sua trajetória:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.