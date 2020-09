Primeiro paciente curado do HVI morre nos Estados Unidos

Timothy Ray Brown, o primeiro paciente do mundo a ser curado do HIV, morreu nesta terça-feira (29), na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele foi vítima de câncer no sangue, mais conhecido como leucemia.

A morte dele foi anunciada por amigos em uma rede social. Eles relatam que nos últimos cinco meses, Timothy lutava arduamente contra a doença.

Conhecido como “paciente de Berlim”, Ray foi a primeira pessoa da história a se curar HIV após se submeter a duas cirurgias de transplante de medula com o uso de células-tronco, em 2007.

Na época, os médicos afirmaram que o procedimento colocaram em remissão o câncer e tinha exterminado o HIV. Brown então passou a ceder amostras de sangue com frequência para que especialistas tentassem através dele, encontrar a cura para o HIV.

Porém, há alguns meses a leucemia voltou de forma maia agressiva e acabou levando o homem a óbito.

Timothy era um grande ativista na luta contra o HIV e sua morte foi lamentada por vários grupos, inclusive por médicos que testemunharam sua cura.

Confira um trecho do depoimento do amigo que informou sobre sua morte e o homenageou:

"Ele teve dois transplantes de células-tronco que colocaram sua AML em remissão e curaram seu HIV com a delta 32 do CCR5.

Em 2010, Tim voltou para os Estados Unidos e tornou público seu status de Paciente de Berlim e foi capa da revista Poz em junho de 2011. Tim dedicou o trabalho de sua vida a contar sua história sobre a cura do HIV e se tornou um embaixador da esperança. Tim também deu inúmeras amostras de sangue e tecido aos pesquisadores após sua cura (...)

Eu sou verdadeiramente abençoado por termos compartilhado uma vida juntos, mas estou com o coração partido porque meu herói se foi. Tim era realmente a pessoa mais doce do mundo. O espírito de Tim viverá e o amor e o apoio da família e dos amigos me ajudarão neste momento tão difícil.

Comemore a vida de Tim e sempre tenha esperança.

Você é meu anjo agora. Eu te amo para sempre Tim!"