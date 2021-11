Primeiro caso de covid em Wuhan foi em vendedora de mercado de animais

As autoridades sanitárias alertaram sobre casos de uma doença suspeita detectada na região a partir de 30 de dezembro de 2019, levando à identificação de mais infecções no mercado do que em outras regiões.

O primeiro caso de Covid-19 não foi em um homem como havia sido relatado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e sim em uma vendedora que trabalhava no mercado de animais em Wuhan, na China, segundo conclusão da pesquisa do virologista americano Michael Worobey publicada na revista científica Science.

