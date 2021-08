Presidente argentino é indiciado por realizar festa durante fase dura da quarentena

Já a aprovação da gestão de Fernández vem caindo e chegou a 30% , de acordo com levantamento D'Alessio/Berensztein. Para 37% do eleitorado, o escândalo da festa influenciará o voto.

As pesquisas eleitorais para as primárias do dia 12 de setembro e para as legislativas de 14 de novembro indicam uma competição acirrada. Embora a coalizão governista Frente de Todos lidere nas sondagens, sua principal opositora, a Juntos por el Cambio, do ex-presidente Mauricio Macri, vem crescendo. Segundo pesquisa da Rouvier & Asociados, os governistas têm 36,7% , e os opositores, 29,5%.

O argumento que o mandatário desenvolve em 36 páginas é o de que, como não houve contaminações no encontro, não houve delito. "Não foi infringida nenhuma medida sanitária, afinal não houve propagação do vírus Sars-Cov-2." O juiz não se manifestou.

Também nesta quinta, Fernández enviou ao juiz Sebastián Casanello, responsável pelo processo, um pedido de absolvição, com a proposta de doar ao Instituto Malbrán, um laboratório que realiza pesquisas e testes de coronavírus, a metade de seu salário por quatro meses. No texto, afirma que "a conduta não se enquadra numa figura jurídica penal substantiva, e não afeta meu bom nome e a honra de que gozo".

O caso, conhecido como Olivos-gate, por ter ocorrido na residência oficial de Olivos, tem causado revolta entre argentinos e esquenta o debate político do país a apenas duas semanas da realização das primárias para as eleições legislativas argentinas, marcadas para 12 de setembro.

