Premiê de Portugal defende Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU

"[Precisamos de um Conselho de Segurança] capaz de responder aos desafios do século 21, sem ficar paralizadao e cuja ação possa ser escrutinada pelos restantes membros das Nações Unidas", disse. Ele também pediu a adesão da Índia e de países do continente africano ao órgão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, defendeu nesta quinta-feira (22) que o Brasil se torne membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Em discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, ele também pediu a reformulação do órgão para torná-lo mais "representativo, ágil e funcional" —proposta defendida por vários outros líderes durante o evento.

