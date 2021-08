Premie da Áustria segue como líder de partido conservador

O conservador Partido Popular da Áustria, OVP, reelegeu neste sábado o chanceler Sebastian Kurz como seu líder. Kurz, de 35 anos, recebeu o apoio de 533 dos 536 delegados, ou 99,4%. Ele lidera o partido desde 2017 e se tornou o mais jovem chanceler do país no final daquele ano. Antes da votação, ele apresentou um programa linha-dura em relação a imigrantes do Afeganistão.

