Na Venezuela, oposição ganha mais prazo para candidaturas

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou neste sábado, 28, a prorrogação do prazo para inscrição de candidatos às eleições regionais e locais, que expiraria hoje. Agora, eles terão até o dia 1º de setembro para se inscrever. A fase de nomeações começou no dia 9 deste mês, um dia após o governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) realizar suas eleições internas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.