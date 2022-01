Ponte cai em Pittsburgh antes de Biden falar de infraestrutura

Uma ponte desabou nesta sexta, 28, na cidade de Pittsburgh, nos EUA, deixando dez feridos. O colapso ocorreu horas antes de uma visita do presidente americano, Joe Biden, justamente para divulgar a liberação de recursos para infraestrutura. Após pousar, o presidente visitou o local do desabamento. Em comunicado, a Casa Branca informou que Biden "manterá contato com as autoridades locais sobre a ajuda adicional que o governo pode fornecer".

Segundo o chefe dos Bombeiros, Darryl Jones, as vítimas estavam dentro de veículos, trafegando pela ponte, no momento da queda. O desabamento ocorreu por volta de 6 horas (8 horas em Brasília). Logo em seguida, um forte cheiro de gás foi sentido no local, forçando a interrupção do fornecimento na região.

Além de carros particulares, um ônibus da Autoridade Portuária se envolveu no acidente - as únicas três pessoas que precisaram ser internadas estavam dentro dele. "Felizmente, as escolas adiaram o início das aulas em duas horas por causa do mau tempo. Por isso, o tráfego estava menor do que estaria normalmente", afirmou o vice-governador da Pensilvânia, John Fetterman.

Recuperação

Erguida em 1970, passavam pela ponte diariamente mais de 14 mil veículos. O pacote para reformar a infraestrutura dos EUA, uma das apostas de Biden, é de US$ 1,2 trilhão (cerca de R$ 6,47 trilhões). Mas o projeto sofre resistência até mesmo dentro do Partido Democrata. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.