Policiais ingleses são demitidos por divulgar meme racista de Meghan Markle

"As postagens neste grupo causaram sérios danos à reputação da Polícia Metropolitana como um todo", declarou o presidente da entidade, Maurice Cohen, a respeito do caso.

De acordo com o site do canal de TV britânico BBC, os dois oficiais haviam feito a brincadeira de mau gosto em 2018, por meio do aplicativo WhatsApp, mas somente agora tiveram seu veredito determinado. Eles trabalhavam na polícia de Bethnal Green, no leste da capital da Inglaterra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.