Polícia usa canhões de água para conter manifestantes anti-Bolsonaro na Itália

Hoje é o segundo dia em que a polícia usa violência contra pessoas que não estejam se manifestando a favor do presidente do Brasil. No domingo (31/10), jornalistas foram agredidos ao tentarem se aproximar para fazerem perguntas. As agressões aconteceram logo após Bolsonaro tratar jornalistas de forma hostil.

De acordo com o G1, Bolsonaro viajou à região após participação na reunião do G20 em Roma.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.