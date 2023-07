Polícia encontra ouro, marretas e arsenal na casa de líder do Grupo Wagner

A estadia de Prigozhin no país há cerca de duas semanas, faz parte de um acordo firmado entre o mercenário e o governo russo após o fim do motim liderado por Prigozhin.

As imagens teriam sido registradas no dia 24 de junho, segundo a agência de notícias Fontanka. A operação teria acontecido após o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, ter anunciado que o líder do grupo mercenário está em solo russo.

Um helicóptero, uma coleção de marretas (usadas na tortura de “traidores”) e até uma sala médica equipada com o que há de mais moderno, também foram achadas no local.

Uma transmissão, feita pela mídia estatal da Rússia, exibiu nesta quinta-feira (6), uma operação policial que teria ocorrido, supostamente, na casa e no escritório de Yevgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner,em São Petersburgo.

