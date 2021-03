PL que autoriza eutanásia e suicídio assistido é aprovado na Espanha

Ainda de acordo com a lei, qualquer pessoa com "doença grave e incurável" ou "crônica e incapacitante" pode solicitar ajuda para morrer e assim evitar "sofrimentos intoleráveis". Porém, são impostas algumas condições, como a exigência de nacionalidade espanhola ou residência legal no país e a comprovação de plena capacidade e consciência ao fazer o pedido, que deve ser formalizado por escrito, sem "pressão externa" e reiterado 15 dias depois.

De acordo com a Folha de São Paulo, a votação terminou com 202 votos a favor, 141 contra e duas abstenções. A lei deve entrar em vigor em três meses, que é o tempo necessário para a criação de comitês regionais que controlarão e analisarão os pedidos de eutanásia e de suicídio assistido (quando o próprio paciente toma a dose prescrita).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.