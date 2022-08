Pilotos são suspensos após dormirem e 'esquecerem' de pousar em aeroporto

A torre de controle tentou sem sucesso entrar em contato com os pilotos. Após passar o aeroporto, um alarme de desconexão do piloto automático teria sido o que fez a tripulação acordar.

Segundo informações do site Aviation Herald, o voo ET-343 de segunda-feira (15), que vinha do Sudão com destino à Etiópia, estava com o pouso autorizado e em aproximação da pista de pouso. Mas o avião não desceu. Veja mais abaixo o desvio que eles fizeram antes do pouso.

