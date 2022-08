Idosa se confunde e vai parar com o carro no segundo andar de shopping

Uma idosa de 78 anos se confundiu ao deixar o estacionamento de um shopping center na cidade de Massachussetes, nos Estados Unidos, e acabou entrando com o carro no segundo andar do estabelecimento.

Ela entrou em uma porta automática que dá acesso da garagem às lojas. O carro dela acabou ficando entre as lojas e um vão central do shopping, em um dos corredores centrais.

A polícia auxiliou a motorista a retirar o carro do local e ninguém ficou ferido. A administração do shopping informou que vai colocar uma coluna no meio da porta automática para evitar novos incidentes do tipo.