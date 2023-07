Piloto usa pista improvisada e avião colide com árvores na Suécia

"Nunca senti nada parecido. Antes do voo, as coisas pareciam normais. Testamos o motor e tudo, mas na hora ele não conseguiu subir", disse Kjell Brattfors, que pilotava a aeronave Antonov An-2 há 30 anos

Um vídeo que circula nas redes mostra que o avião sai do chão com dificuldade e com a asa direita inclinada até atingir a copa das árvores.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um piloto perdeu o controle de um avião privado e colidiu com árvores durante a decolagem no último sábado (8).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.