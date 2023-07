Militar russo que divulgava rotina de exercícios é morto enquanto corria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um comandante russo foi morto na segunda-feira (10) enquanto corria na cidade de Krasnodar, no sul do país.

Stanislav Rzhitsky publicava sua rotina de exercícios no app Strava, usado por corredores e ciclistas para registrar o tempo de um circuito e localização. A imprensa russa especula que o assassino usou as publicações do Strava para seguir o militar.

O canal de informação russo no Telegram, Baza, diz que Rzhitsky atualizava seu perfil no Strava com detalhes da rota que ele seguia. A mídia Tsargrad diz que o ataque foi planejado "com tanto cuidado que não aparece em nenhuma câmera de vigilância".

Um dos circuitos regulares de corrida de Rzhitsky inclui o parque onde ele foi morto.

O motivo do crime é investigado pelo governo russo, que já identificou os suspeitos, informou a agência estatal TASS.

Rzhitsky foi comandante de um dos submarinos russos da classe Kilo na frota do Mar Negro, mas sua família diz que ele não participou da guerra contra a Ucrânia "de forma nenhuma". Ele apresentou um pedido de demissão das Forças Armadas russas em dezembro de 2021, diz a CNN dos EUA.

Em uma declaração no Telegram, o serviço secreto da Ucrânia detalhou a morte de Rzhitsky, mas não assumiu qualquer responsabilidade. A mensagem foi encontrada pela CNN dos EUA.

"O comandante do submarino estava fazendo jogging em um parque em Krasnodar. Por volta das 6 da manhã, foi atingido sete vezes com uma pistola Makarov. Devido à chuva intensa, o parque estava deserto, pelo que não houve testemunhas que pudessem fornecer pormenores ou identificar o atacante", informou uma mensagem do serviço secreto da Ucrânia no Telegram