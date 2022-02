Pfizer pede autorização para aplicar vacina contra Covid em bebês e crianças nos EUA

Testes estão sendo realizados pela Pfizer e BioNTech para verificar a eficácia de uma terceira dose do seu imunizante para bebês e crianças desta idade. O resultado da pesquisa deve sair nos próximos meses, de acordo com a empresa em nota.

Uma reunião da agência regulatória de saúde dos EUA, a FDA (Food and Drug Administration), no próximo dia 15 de fevereiro, vai discutir sobre o pedido.

A Pfizer e BioNTech pediram nesta terça-feira (1º), autorização para aplicar sua vacina contra Covid-19 em bebês de 6 meses a crianças de 4 anos, com um esquema de três doses do imunizante.

