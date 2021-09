Pete Buttigieg, secretário de Biden, anuncia com marido chegada de gêmeos

"Sou casado, numa relação de fidelidade, amor e compromisso. Tenho orgulho do meu casamento. E tenho orgulho do meu marido", disse Buttigieg na ocasião à TV americana. "A América já avançou. Precisamos de uma política de pertencimento que acolha a todos."

Durante a campanha, seu marido, Chasten, participou de alguns eventos, o que gerou críticas de apoiadores do então presidente americano, Donald Trump. Aliados do republicano questionaram se os americanos estariam preparados para um candidato gay que beija seu marido no palco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeiro secretário do governo dos EUA abertamente gay, o responsável pela área dos transportes da gestão Biden, Pete Buttigieg, anunciou com o marido a chegada de seus filhos gêmeos neste sábado (4).

