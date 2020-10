Pedófilo fica em estado grave ao levar 50 chicotadas

Um homem foi condenado a 169 chicotadas após ser acusado de pedofilia, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e ficou em estado grave ao ser chicoteado, pelo menos, 50 vezes. O fato ocorreu na Indonésia.

De acordo com o UOL, os médicos perceberam que tinha bolhas do lado direito das costas e que se continuassem a ser atingidas podiam fazer com os seus vasos sanguíneos arrebentassem. Depois de apresentar melhoras, ele será submetido novamente às chicotadas, até concluir as 169, conforme condenação.

O chicoteamento é utilizado para punir vários de crimes como consumo de álcool, casos extraconjugais ou sexo homossexual.