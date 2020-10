Companhias American Airlines e United anunciam mais de 30 mil demissões

As companhias aéreas American Airlines e United vão demitir mais de 30 mil funcionários após tentarem negociarem com o governo americano para estender as ajudas ao setor aéreo durante a pandemia. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30) e as duas vão assinam que podem cancelar as demissões se os dirigentes republicanos e democratas chegarem a um acordo em Washington nos próximos dias.

De acordo com o UOL, aproximadamente 19 mil trabalhadores devem "pegar a conta" já nesta quinta-feira (01).

"Recontrataremos se os dirigentes chegarem a um acordo", afirmou o diretor executivo da American Airlines, Doug Parker, em carta dirigida aos funcionários. A United fez o mesmo em mensagem aos seus trabalhadores.

Ainda de acordo com a publicação houve uma queda entre 60% e 70% de passageiros em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados oficiais.