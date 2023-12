Papa Francisco autoriza benção a casais gays

O documento distingue entre bênçãos rituais e litúrgicas e bênçãos espontâneas, esta última se assemelhando mais a gestos de devoção popular. A igreja agora abre espaço para abençoar aqueles que não vivem de acordo com as normas da doutrina moral cristã, mas desejam receber essa bênção.

Nesta segunda-feira (18), o Vaticano divulgou uma decisão histórica do Papa Francisco permitindo que padres abençoem casais do mesmo sexo. Esta declaração, chamada de "Suplicantes de Confiança" e assinada pelo ex-prefeito da Congregação para Doutrina da Fé, cardeal Víctor Manuel Fernández, marca um avanço significativo no acolhimento da comunidade LGBTQIA+ pela igreja.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.