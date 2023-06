Pai da vítima fala sobre ataque de tubarão no Egito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pai do jovem russo morto ontem em um ataque de tubarão-tigre próximo de uma praia no resort egípcio de Hurghada, no Mar Vermelho, lamentou o caso em entrevista à imprensa internacional. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a vítima gritando "papai".

Yury Popov, pai do jovem, contou que o ataque durou 20 segundos. A vítima foi identificada como Vladimir Popov -ele tinha 23 anos.

No momento do ataque, segundo o pai, não havia familiares do jovem na água para ajudá-lo. Vladimir morava com o pai no Egito.

"Que tipo de ajuda você pode dar? Este moedor de carne aconteceu em 20 segundos, ele foi apenas arrastado para baixo da água", disse Yury.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o jovem emergindo e submergindo diversas vezes, enquanto o tubarão ronda seu corpo e se aproxima.

Uma equipe do Ministério do Meio Ambiente do Egito e outros funcionários conseguiram capturar o tubarão. As autoridades locais proibiram a natação, mergulho e outros esportes aquáticos em várias praias próximas ao local do ataque.

O pai da vítima afirmou que vai cremar o corpo do filho e levar as cinzas para Rússia, país onde a família nasceu.

Esta é uma coincidência absolutamente ridícula, porque é uma praia segura. Há navios e iates ao redor. Nunca aconteceu lá. Eles costumam atacar em praias selvagens. É apenas algum tipo de destino maligno", disse Yury Popov, pai da vítima