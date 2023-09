Oktoberfest oferece frango orgânico e irrita tradicionalistas em Munique

Enquanto isso, Susanne Khiel sonha com o dia em que não haverá mais carnes não orgânicas na Oktoberfest. "Se nós trabalharmos nisso, por que não? Passo a passo. Mas de preferência com produtos orgânicos locais!", diz ela. E o prazo para que isso aconteça? "Nossa meta é 2035."

O presidente da Associação de Hotéis e Restaurantes da Baviera, Thomas Geppert, fez coro: "Não creio que alguém queira realmente uma economia planejada na qual um pequeno grupo decida o que é bom e o que não é para as pessoas", acrescentando que as pessoas deveriam ter permissão para viver —e comer— como bem entenderem.

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Com expectativa de receber 7 milhões de visitantes até o dia 3 de outubro, a Oktoberfest de Munique —a original, que começou como uma festa de casamento em 1810— busca se tornar um festival antenado com as demandas do século 21.

