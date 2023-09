Bombardeio na Crimeia provocou mortes e feriu generais russos, diz Ucrânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bombardeio a um quartel-general da Marinha da Rússia na península da Crimeia na última sexta-feira (22) deixou pelo menos nove pessoas mortas e 16 feridas, incluindo generais, afirmou o chefe do serviço de Inteligência da Ucrânia, Kirilo Budanov.

"Entre os feridos está o comandante do grupo, o coronel-general [Olexandr] Romantchuk, em estado gravíssimo. O chefe do Estado-Maior, Tenente General [Oleg] Tsekov, está inconsciente. O número de militares ocasionais, que não são funcionários do quartel-general, ainda está sendo apurado", afirmou o ucraniano à Voice of America, rádio oficial dos EUA, neste sábado (23).

Romantchuk comanda um grupo na região de Zaporíjia, enquanto Tsekov é comandante de forças costeiras da Frota do Norte da Marinha Russa, segundo a rádio. A suposta morte do almirante Viktor Sokolov não foi confirmada pelo ucraniano.

Questionado sobre eventual uso de armas enviadas pelo Ocidente no ataque, Budanov se recusou a responder. "Acho que você deve me entender", afirmou à rádio. Do início da guerra até fevereiro de 2022, a ajuda militar à Ucrânia liderada pelos Estados Unidos chegou a US$ 100 bilhões (R$ 500 bilhões), segundo a chancelaria ucraniana.

Também nesta sexta, o Exército de Kiev afirmou em um comunicado que a operação deixou "dezenas de mortos e feridos entre os ocupantes, incluindo altos comandos da frota". "Os detalhes do ataque serão revelados o mais rápido possível", segundo a nota. O bombardeio teria ocorrido durante uma reunião de dirigentes da Marinha russa.

Como em todos os ataques do conflito, o saldo de mortos e feridos é permeado pela guerra de versões entre as duas partes.

A Rússia, que ainda não se pronunciou sobre as mortes, afirmou na véspera que pelo menos um militar havia desaparecido após o ataque com míssil em Sebastopol, cidade onde a frota russa do mar Negro se baseia na Crimeia. A região se tornou um dos focos da Guerra da Ucrânia após Moscou sair de um acordo que permitia a Kiev exportar seus grãos.

A península é central para a operação de Moscou na Ucrânia, pois permite o abastecimento de tropas posicionadas no sul do país.

Na sexta, porém, o governador local, o russo Mikhail Razvojaiev, minimizou a ação ao dizer que novos ataques não eram esperados e que não houve danos à infraestrutura civil. Ao mesmo tempo, moradores de Sebastopol relataram ter sido orientados a evitar o centro da cidade, onde está localizado o edifício da Marinha. Dezenas de bombeiros foram enviados ao local, e várias estradas foram fechadas.

O ataque foi um dos mais ousados contra a Crimeia ocupada realizados pela Ucrânia, que enfrenta dificuldades em sua contraofensiva nos territórios ocupados.

Animados após retomar a vila de Klischiivka na semana passada, comandantes ucranianos disseram à agência de notícias Reuters que o uso de armas pesadas fornecidas pelo Ocidente está causando impacto nos arredores de Bakhmut, cidade capturada pela Rússia em maio.

O comandante da unidade, Oleksandr, disse que as forças armadas da Ucrânia "dependem muito" da artilharia pesada. "Até mesmo um canhão pode mudar completamente a situação", afirmou ele à Reuters, em um contexto de cansaço das potências ocidentais com o conflito.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, voltou a Washington na última quinta-feira (21) em um clima muito menos hospitaleiro do que o encontrado em sua primeira passagem pela capital americana desde a invasão da Ucrânia.

Em dezembro passado, ele discursou no Capitólio a convite da então presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, e voltou para o campo de batalha com a Rússia munido do Patriot, um sofisticado sistema de defesa antiaéreo, com mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos.

Agora, porém, ele teve que responder a cobranças de seus anfitriões, apelar para congressistas liberarem mais dinheiro ao seu país, e tentar convencer o presidente americano, Joe Biden, a enviar mais armamentos mais potentes —sem sucesso.