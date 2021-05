Oito leões testam positivo para Covid-19 em zoológico na Índia

"Com base na experiência com animais de zoológico em outras partes do mundo que tiveram SARS-COV2 positivo no ano passado, não há nenhuma evidência factual de que os animais possam transmitir a doença aos humanos", disse o ministério.

“Os oito leões foram isolados. Os cuidados e o tratamento necessário foram fornecidos. Todos os oito leões responderam bem ao tratamento e à recuperação”, diz um comunicado do Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas da Índia.

