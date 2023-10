Obama diz que EUA devem apoiar Israel na defesa contra o terrorismo

Biden afirmou que os Estados Unidos estavam trabalhando com autoridades israelenses para obter mais informações sobre o paradeiro de cidadãos que ainda não foram encontrados. "Para os cidadãos americanos que estão atualmente em Israel, o Departamento de Estado está fornecendo assistência consular, bem como alertas de segurança atualizados. Para aqueles que desejam sair, voos comerciais e opções terrestres ainda estão disponíveis", disse ele, acrescentando que eles devem tomar precauções e seguir as orientações das autoridades locais.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda que pelo menos 11 cidadãos norte-americanos estavam entre os mortos em Israel após os ataques do Hamas, no fim de semana.

