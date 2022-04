Novo confronto em Israel deixa feridos e põe pressão sobre coalizão de premiê

A aliança em torno do primeiro-ministro controla 60 dos 120 assentos no Parlamento, incluindo 4 da Lista Árabe Unida, primeiro partido ligado a esse grupo da população a integrar um governo em Israel. A coalizão do ultradireitista Bennett já enfrentava uma crise desde o começo do mês, quando perdeu a maioria no Knesset.

Os confrontos levaram o partido Lista Árabe Unida a rever seu papel na coalizão governista do premiê israelense, Naftali Bennett. O partido afirmou neste domingo que suspenderia a participação no governo devido à reação das forças de Israel em Al-Aqsa e que considera renunciar oficialmente se não houver uma mudança de postura.

