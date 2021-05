Nova York planeja vacinar turistas contra Covid-19

Os turistas em Nova York podem ser vacinados contra Covid-19 em breve, é o que afirma o prefeito, Bill de Blasio. Ele revelou nesta quinta-feira (6) que pretende oferecer gratuitamente doses da vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, em postos de vacinação localizados na Times Square e no Central Park.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.