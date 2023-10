Netanyahu e Biden acusam Hamas de estuprar mulheres em Israel

"Centenas de pessoas foram massacradas, famílias inteiras foram assassinadas nas suas camas e casas, mulheres foram brutalmente violadas e assassinadas; mais de cem foram sequestrados, incluindo crianças", publicou Binyamin Netanyahu em seu perfil no X (ex-Twitter), ao comentar a conversa que teve com o presidente americano.

BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - Os líderes de Israel e Estados Unidos afirmaram nesta terça (10) que mulheres foram estupradas e assassinadas por terroristas do Hamas durante o ataque ocorrido no fim de semana em território israelense.

