Negociação de cessar-fogo avança entre Israel e Jihad Islâmica na Faixa de Gaza

Os bombardeios foram iniciados por Israel na sexta-feira (5) em resposta ao que o governo do premiê Yair Lapid descreveu como ameaças terroristas a militares e civis do país por parte da Jihad. Dias antes, um líder do grupo havia sido preso, o que escalou a tensão em Gaza.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Negociações por um cessar-fogo temporário entre Israel e o grupo radical Jihad Islâmica avançaram neste domingo (7), terceiro dia de ataques aéreos à Faixa de Gaza, com mediação do Egito. O acordo teria início às 20h (14h em Brasília).

