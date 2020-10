Nasa pousa em asteroide Bennu e coleta amostras do Sistema Solar

A sonda Osiris-Rex conseguiu coletar com sucesso amostras do asteroide Bennu, conforme divulgou a Nasa nesta terça-feira (20).

No twitter, a agência espacial escreveu: "Dados preliminares mostram que a missão de hoje para coleta de amostras ocorreu como planejado".

De acordo com o R7, o asteroide Bennu contém material do início do Sistema Solar e pode ter moléculas orgânicas portadoras de carbono, ingredientes essenciais para a vida na Terra, assim como minerais contendo ou formados por água. Os pesquisadores acreditam que corpos celestes como Bennu podem ter semeado a Terra com os químicos necessários para a vida.