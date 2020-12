Mundo ultrapassa 70 milhões de casos de Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que os casos de Covid-19 atingiram neste domingo (13) a marca de 70,2 milhões, com o registro de 656 mil infecções nas últimas 24 horas, enquanto as mortes somaram 1,59 milhão, sendo 11,8 mil delas confirmadas entre ontem e hoje.

De acordo com o R7, os Estados Unidos é o país mais afetado ao atingir 15,6 milhões de casos, e em seguida, a Índia com 9,8 milhões de infectados.

Os números de positivos também seguem crescendo no Brasil, com 6,8 milhões no total, e na Rússia, com 2,6 milhões.

Os pacientes recuperados no mundo excedem 50,6 milhões e, dos 20 milhões de casos ativos, 0,5% (106 mil) estão em estado grave ou crítico.